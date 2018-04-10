Erdoğan: Ey Kemal sende bu iman var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan " ÖSO komutanı kardeşlerimize bakıyorum kolunda Türk bayrağı var. Öbür tarafa da Suriye’yi koymuş. Ey Kemal sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı ya?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan " ÖSO komutanı kardeşlerimize bakıyorum kolunda Türk bayrağı var. Öbür tarafa da Suriye’yi koymuş. Ey Kemal sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı ya?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

AMELİYATLA KARININI ALDILAR

İşte Afrin’deki ÖSO’nun komuta kademesinde ziyaretime geldiler. Konuştuk ve arkadaşlarımın takdimlerini aldım. Takdimlerden sonra kendilerine birer hediyem vardı. Ve enteresan, komutanlardan bir tanesi, rütbe albay. Dediler ki, bu komutan bu cephedeki en fedakarlarda bir tanesi. Hayırdır dedim… “Ameliyatla karnını aldılar” dedi. Nasıl bir şey dedim ya, açın bakayım bir göreyim. Ve açtılar. Hakikaten tamamıyla bu kısım, operasyondan geçmiş. Tabi sadece o değil, omuzdan kalçadan her taraftan mermiler almış. Fakat sevgili kardeşlerim, durmamış. Daha sonra tekrar cepheye gitmiş ve şu anda yine cephede.

“EY KEMAL SENDE BUNLARDAKİ CESARET, İMAN VAR MI YA?”

Şimdi sürekli sloganla konuşmamızın hassasiyetlerini de bozmayalım. Ve bu kardeşlerimizin bakıyorum kolunda Türk bayrağı var. Öbür tarafa da Suriye’yi koymuş. Ey Kemal sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı ya? Sen ancak olsa olsa adamlarını Esed’e gönderirsin, en sonunda da sen onun yanına gidersin. Biz nasihat ettik olmadı, olmayınca ilişkilerimizi kestik.