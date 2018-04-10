Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çağırıp 'deizm'i sordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına kısa bir süreliğine ara vererek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı. Bakan Yılmaz ile bir süre konuşan Erdoğan daha sonra konuşmasını tamamladı. Daha önceki grup toplantılarında çeşitli defalar Bakanlara anlık talimatlar veren Cumhurbaşkanı ilk kez konuşmasına ara vererek bir Bakanı yanına çağırması merak konusu oldu.

BEKLENMEDİK HAMLE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Meclis Grup Toplantısındaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırması dikkati çekti.

Konuşmasının sonlarına doğru 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu.

"GENÇLER DEİZME KAYIYOR"

Mikrofonların ses almamasından dolayı konunun ne olduğu tam anlaşılamazken Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye." dediği duyuldu.

ERDOĞAN'IN SORDUĞU DEİZM ARAŞTIRMASI

İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen “Gençlik ve İnanç” konulu çalıştayda şu sonuca varılmıştı:

"İtikadî anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm -yani Allah’ın hayata müdahalesini reddetmek- inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır."