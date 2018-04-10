10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması!

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Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması!
İran'da meydana gelen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda evlenecekti. İddialara göre düğünde sahne alacak Kenan Doğulu, kaporayı iade etmemişti. İlk açıklama geldi.
Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması! Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması! Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması!

Başaran Holding'e ait özel jet 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

İddiaya göre; Kenan Doğulu düğün için aldığı kaporayı geri vermedi. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur, Duymayan Kalmasın programına şu açıklamayı yaptı:

"KAPORAYI İADE ETTİK"

"Aldığımız kapora ücretini iade ettik. Düğünle ilgili yazılan çizilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Başaran ailesi çok sevdiğimiz bir aile. Yaşananlar bizi çok üzmüştür. Çok sembolik bir kapora almıştık. Olay yaşandıktan sonra kaporayı iade ettik."

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