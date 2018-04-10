Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Balcam köyü nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın şehadet haberi annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş’a askeri erkan tarafından haber verildi. 2014 yılında göreve başlayan Sarıtaş’ın bekar olduğu öğrenildi. Cenazenin, Balcam köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.
10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Dağlıca'dan acı haber: Düşen asker şehit oldu
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Balcam köyü nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın şehadet haberi annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş’a askeri erkan tarafından haber verildi. 2014 yılında göreve başlayan Sarıtaş’ın bekar olduğu öğrenildi. Cenazenin, Balcam köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.
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