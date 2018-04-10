Dolar ve Euro'dan yeni rekor

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişelerin etkisiyle dolar 4.1011 liraya, euro 5.0705 liraya ulaşarak yeni tarihi rekorunu kırdı
Dolar günlük yüzde 0.54 artışla 4.1011 liraya ulaşarak yeni tarihi rekorunu kırdı. Euro ise günlük yüzde 0.86 artışla 5.0705 ile gün içinde kırdığı rekoru tazeledi.
Böylece, Şubat başından bu yana doların lira karşısındaki artışı yüzde 10.1'i, euronun artışı da yüzde yüzde 8.8'i buldu.