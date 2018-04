Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu!

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Hazır Beyan Sistemi ile beyanname veren mükellefler tarafından bu yılın mart ayında 58,2 milyar lira gelir, 39,4 milyar lira matrah beyan edildi. ded.



Ankara Valiliği ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 2017'de Ankara'da En Yüksek Beyanda Bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ödül Töreni, Sheraton Otel'de yapıldı.



Yavilioğlu, törende yaptığı konuşmada, hükümetin başarısının önemli bölümünün, iş dünyasının akıl ve alın teriyle ortaya çıktığını bildirdi. Vergi müfettişleri ve vergi dairlerinin artık cezalandırıcı olmaktan öte yönlendirici ve bilgilendirici olarak görüldüğüne dikkati çeken Yavilioğlu, bunun da bütçe performansına yansıdığını söyledi.



Gelir politikalarının temel hedefinin, daha etkin, adil ve rekabetçi bir vergi sistemi tesis etmek olduğunu belirten Yavilioğlu, "Kamu finansmanını sağlam temellere dayandırarak bütçe disiplininden taviz vermeden sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Yavilioğlu, şunları kaydetti:



"Vatandaşların vergiye gönüllü uyumunu artıracak düzenlemelere gittik. İzaha davet müessesesini getirdik, uyumlu mükellefleri yüzde 5'lik vergi indirimi ile ödüllendirdik. Kolaylaştırılmış tecil uygulaması da bunlardan bir tanesi. Vatandaş odaklı çalışmalardan birisi olarak da Hazır Beyan Sistemi'ni devreye soktuk. Kira, ücret, menkul sermaye iradı gibi kazançlar elde edilen mükelleflerin beyannameleri hazırlanarak, onaylarına sunuldu. Bu yıl sistem üzerinden 1 milyon 441 bin 458 mükellef beyanname verdi. Hazır Beyan Sistemi ile beyanname veren mükellefler tarafından bu yılın mart ayında 58,2 milyar lira gelir, 39,4 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 10,8 milyar lira vergi hesaplandı. Bu sistemden beyanname veren mükellef sayısı geçen yıla oranla yüzde 3,24 arttı."



Yavilioğlu, vergi tahsilatındaki olumlu gelişmelere de işaret ederek, "Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında ödemelerini yapmaya devam eden 5 milyon 191 bin 292 mükellefimize teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti, yapılandırma kanunlarının bu yıl ödenecek diğer taksitlerinde de göstereceklerine inanıyorum." dedi.



"HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK"



Ankara Valisi Ercan Topaca da üretmenin, kazanmanın ve insanlara iş imkanı vermenin Allah tarafından sevilen, takdir ve teşvik edilen bir iş olduğunu ifade ederek, "Devlet olarak iş adamlarımızın önüne engel çıkaran, onların işini büyütmesini, geliştirmesini sınırlayan, onların işini zorlaştıran bir konumda olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümetimizin, bu alanı kolaylaştırmak, iş adamlarının önünü açmak için bürokrasiyle mücadele ve teşvikler gibi uygulamaları var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği teşvik paketi de bu çabanın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.



Topaca, devletin, en aşağıdan en yukarıya kadar iş adamlarının önünü açmak için bir çaba ve gayret içinde olduğuna işaret ederek, "Siz değerli iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve tüccarlarımızın önünün açılması konusunda devletten kaynaklanan engellerin kaldırılmasında telefonun karşı tarafındayız. Her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.



Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükelleflerin beklenti ve ihtiyaçlarına öncelik vererek vergi ile ilgili işlemlerini kısa zamanda doğru şekilde yerine getirmelerine destek olmak için her türlü iletişim kanalını kullanarak özverili şekilde çalıştıklarını belirterek, "Vergiyle ilgili işlemlerin en kısa şekilde doğru şekilde yerine getirilmesi için etkili şekilde çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve mali yönden güçlenmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi mükelleflerimizin ödediği vergilerle mümkündür. Her vatandaşımızın bu bilinçle vergi vermesi övgüye değerdir." değerlendirmesinde bulundu.



ÖDÜLLER



Konuşmaların ardından, gelir ve kurumlar vergisinde rekortmenler listesine giren mükelleflere plaket ve teşekkür belgeleri verildi.



Bu kapsamda, gelir vergisinde Mustafa Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Onur Çetinceviz, Avni Ulutaş, Osman Tan, Muzaffer Yılmaz, Selami Erdem Uras, Mehmet Nazif Günal, Salih Bezci, Ziya Aydın ve Mehmet Alptekin ödüle layık görüldü.



Kurumlar vergisinde de Türk Telekomünikasyon AŞ, Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ, Huawei Telekomünikasyon, Türk Traktör, YDA İnşaat, Gürmat Elektrik Üretim AŞ, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları ödül aldı.