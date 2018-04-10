10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu!

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Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Hazır Beyan Sistemi ile beyanname veren mükellefler tarafından bu yılın mart ayında 58,2 milyar lira gelir, 39,4 milyar lira matrah beyan edildi. ded.
Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu!
Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu!


Ankara Valiliği ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 2017'de Ankara'da En Yüksek Beyanda Bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi  Mükellefleri Ödül Töreni, Sheraton Otel'de yapıldı.
 
Yavilioğlu, törende yaptığı konuşmada, hükümetin başarısının önemli  bölümünün, iş dünyasının akıl ve alın teriyle ortaya çıktığını bildirdi. Vergi  müfettişleri ve vergi dairlerinin artık cezalandırıcı olmaktan öte yönlendirici  ve bilgilendirici olarak görüldüğüne dikkati çeken Yavilioğlu, bunun da bütçe  performansına yansıdığını söyledi.
 
Gelir politikalarının temel hedefinin, daha etkin, adil ve rekabetçi  bir vergi sistemi tesis etmek olduğunu belirten Yavilioğlu, "Kamu finansmanını  sağlam temellere dayandırarak bütçe disiplininden taviz vermeden sürdürülebilir  kalkınmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Yavilioğlu, şunları kaydetti:
 
"Vatandaşların vergiye gönüllü uyumunu artıracak düzenlemelere gittik.  İzaha davet müessesesini getirdik, uyumlu mükellefleri yüzde 5'lik vergi indirimi  ile ödüllendirdik. Kolaylaştırılmış tecil uygulaması da bunlardan bir tanesi.  Vatandaş odaklı çalışmalardan birisi olarak da Hazır Beyan Sistemi'ni devreye  soktuk. Kira, ücret, menkul sermaye iradı gibi kazançlar elde edilen  mükelleflerin beyannameleri hazırlanarak, onaylarına sunuldu. Bu yıl sistem  üzerinden 1 milyon 441 bin 458 mükellef beyanname verdi. Hazır Beyan Sistemi ile  beyanname veren mükellefler tarafından bu yılın mart ayında 58,2 milyar lira  gelir, 39,4 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 10,8 milyar  lira vergi hesaplandı. Bu sistemden beyanname veren mükellef sayısı geçen yıla  oranla yüzde 3,24 arttı."
 
Yavilioğlu, vergi tahsilatındaki olumlu gelişmelere de işaret ederek,  "Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında ödemelerini yapmaya devam eden 5  milyon 191 bin 292 mükellefimize teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti,  yapılandırma kanunlarının bu yıl ödenecek diğer taksitlerinde de göstereceklerine  inanıyorum." dedi.
 
"HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK"
 
Ankara Valisi Ercan Topaca da üretmenin, kazanmanın ve insanlara iş  imkanı vermenin Allah tarafından sevilen, takdir ve teşvik edilen bir iş olduğunu  ifade ederek, "Devlet olarak iş adamlarımızın önüne engel çıkaran, onların işini  büyütmesini, geliştirmesini sınırlayan, onların işini zorlaştıran bir konumda  olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümetimizin, bu alanı kolaylaştırmak, iş  adamlarının önünü açmak için bürokrasiyle mücadele ve teşvikler gibi uygulamaları  var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği teşvik paketi de  bu çabanın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.
 
Topaca, devletin, en aşağıdan en yukarıya kadar iş adamlarının önünü  açmak için bir çaba ve gayret içinde olduğuna işaret ederek, "Siz değerli iş  adamlarımız, sanayicilerimiz ve tüccarlarımızın önünün açılması konusunda  devletten kaynaklanan engellerin kaldırılmasında telefonun karşı tarafındayız.  Her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.
 
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükelleflerin beklenti  ve ihtiyaçlarına öncelik vererek vergi ile ilgili işlemlerini kısa zamanda doğru  şekilde yerine getirmelerine destek olmak için her türlü iletişim kanalını  kullanarak özverili şekilde çalıştıklarını belirterek, "Vergiyle ilgili  işlemlerin en kısa şekilde doğru şekilde yerine getirilmesi için etkili şekilde  çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve mali yönden güçlenmesi, kamu hizmetlerinin  etkin ve verimli şekilde yürütülmesi mükelleflerimizin ödediği vergilerle  mümkündür. Her vatandaşımızın bu bilinçle vergi vermesi övgüye değerdir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
ÖDÜLLER
 
Konuşmaların ardından, gelir ve kurumlar vergisinde rekortmenler  listesine giren mükelleflere plaket ve teşekkür belgeleri verildi.
 
Bu kapsamda, gelir vergisinde Mustafa Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Onur  Çetinceviz, Avni Ulutaş, Osman Tan, Muzaffer Yılmaz, Selami Erdem Uras, Mehmet  Nazif Günal, Salih Bezci, Ziya Aydın ve Mehmet Alptekin ödüle layık görüldü.
 
Kurumlar vergisinde de Türk Telekomünikasyon AŞ, Otoyol Yatırım ve  İşletme AŞ, Huawei Telekomünikasyon, Türk Traktör, YDA İnşaat, Gürmat Elektrik  Üretim AŞ, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret  AŞ firmaları ödül aldı.
 

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