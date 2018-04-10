Dünyanın borcu rekor kırdı!

Dünyada borç miktarı 10 yılda 70 trilyon dolar yükseldi. Dünyadaki borç miktarı 237 trilyon dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

BusinessHT haberine göre, GSYH'ye oranlandığında gelişmiş ülkelerde hanehalkı borcunun tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış olması faizlerin artışa geçtiği mevcut konjonktürde ayrıca dikkat çekiyor. IIF hesaplamasına göre Belçika, Kanada, Fransa, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve İsviçre'de tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Öte yandan devam eden güçlü büyüme oranları borç/GSYH seviyesinin 2017 dördüncü çeyrek itibariyle üst üste beş çeyrek gerilemesini sağladı. Söz konusu oran 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 317,8'deyken son verilerde 4 puan daha düşük.

Gelişmiş ülkeler grubunda Sadece İrlanda ve İtalya'da hanehalkı borcunun GSYH oranını yüzde 50 altında.