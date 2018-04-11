11 Nisan 2018 Çarşamba25 Recep 1439
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Kırgızistan FETÖ konusunda sessizliğini bozdu

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Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbragim Junusov, FETÖ konusunda Türkiye’yle mevcut ikili anlaşmalar çerçevesinde işbirliği yaptıklarını ve bu işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.
Kırgızistan FETÖ konusunda sessizliğini bozdu
Kırgızistan FETÖ konusunda sessizliğini bozdu Kırgızistan FETÖ konusunda sessizliğini bozdu Kırgızistan FETÖ konusunda sessizliğini bozdu

Büyükelçi Junusov, FETÖ'yle mücadele konusunda, "Bu yönde işbirliği yapacağız. Bu sadece Türkiye değil Kırgızistan'ın da güvenliği. Bu konuda Türkiye'yle çalışıyoruz. Başvurular var. Eğer yeni bir haberçıkıyorsa bizimle paylaşıyorlar. Bakanlıklarımız arasında özel nota değişimi oluyor" diye açıkladı.

"MAHKEME KARARI LAZIM"

FETÖ'ye karşı mücadele konusunda Türkiye'nin tutumunu paylaştıklarını ve bu yöndeki işbirliğinin ikili güvenlik anlaşmalarına dayandığını dile getiren Kırgız Büyükelçi, "Ama eyleme geçebilmemiz için hukuki delillere ihtiyacımız var. Bize verilen isimler var, bu isimlerle ilgili gerçekten de mahkeme kararları var mı? Bu kararların bize sunulması gerekir" diye kaydetti.

"MAARİF VAKFI DA KIRGIZİSTAN'DA BENZER OKULLAR AÇACAK"

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un Ankara ziyareti sırasında Bişkek'in Türk eğitim kurumu Maarif Vakfı ile işbirliği konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Junusov, "Bu fikri destekliyoruz. Onların Kırgızistan'da eski Sebat, şimdiki Sapat liseleri gibi çalışabilmesi için, lisansın alınması için yardımcı olacağız. Maarif de Kırgızistan'da benzer liseler açacak" ifadelerini kullandı.

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