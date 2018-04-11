Facebook'tan Çakıcı kararı!

Hakkındaki çeşitli davalardan tutuklu ve hükümlü olarak Kırıkkale Keskin Cezaevi'ndeki Alaatin Çakıcı'nın 'ALAATTİN ÇAKICI' adlı Facebook sayfası dün facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldı.

Çakıcı'nın takipçileri Facebook'un bu işlemine itiraz edildiğini ve Alaattin Çakıcı adına yapılacak yayınların bundan sonra 'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı sayfadan yapılacağını duyurdu.

Cezaevindeki Alaatin Çakıcı adına yapılan duyurular Çakıcı adına açılan Facebooksayfasında yayımlanıyordu. Çakıcı'nın yazdığı mektuplar, fotoğrafları ve güncel ve siyasi gelişmelerle ilgili görüşleri de dahil olmak üzere birçok paylaşım onbinlerce takipçisi olan bu sayfadan yapılıyordu. Dün Çakıcı adına paylaşımlar yapan başka bir sayfadan, bu sayfanın Facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldığı duyuruldu.



'İTİRAZ EDİLDİ'

'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı 50 bin takipçili sayfadan yapılan duyuru şöyle:

Alaattin Çakıcı Dost ve Sevenlerinin Dikkatine! Facebook üzerinden Alaattin Çakıcı Ağabeyimize dair mektupların ve duyuruların paylaşıldığı 'ALAATTİN ÇAKICI' isimli Facebook sayfamız dün akşam saatleri itibariyle Facebook tarafından yayından kaldırılmıştır. Konu ile alakalı itirazlarımızı yaptık ve sürecin takipçisiyiz.Bu süreç devam ederken paylaşımlarımızı ve duyurularımızı 'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı” sayfasından yapmaya devam edeceğiz.'

İşte o paylaşım: