Bakan açıkladı! Devlet desteği geliyor

Hollywood ve Bollywood filmlerinin Türkiye’de çekilmesini teşvik için yüzde 30’luk para iadesi sistemi geleceğini açıklayan Kurtulmuş, yerli dizilere devlet desteği müjdesi verdi.

Hollywood (Amerikan) ve Bollywood (Hint) filmlerinin Türkiye’de çekilmesini teşvik eden ve dizilere “devlet desteği” getiren yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Çok ünlü sanatçılarımız yaşlandıktan sonra, ülkeye mâl olmuş eserleri üzerinden paralar kazanılmış ama kendileri maddi zorluklar içinde hayatlarını idame ettirmek zorunda kalıyor. Bu sanatçılarımıza vefa borcu olarak yasanın ciddi katkıları olacak” dedi.

Kültür Bakanlığı’nın dizilere de destek vermeye başlayacağını açıklayan Kurtulmuş, “Dünya film endüstrisinden Türkiye’nin istifade edebilmesinin önünü açacağız. Türkiye’de çekilen yabancı film için çekimlerde harcanan paranın yüzde 30’unu iade edeceğiz” diye konuştu.

SANATÇILARA KATKI

Sinema alanı ve teklif hakları sistemine yenilikler getiren tasarıları Milliyet’e anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

- “Sektörün yüzde 100 mutabakatıyla yapıldı. Çok büyük yenilikler getiriliyor. Telif haklarında; herhangi bir şekilde sanat eseri üreten sanatçımız, üretmiş olduğu eseriyle ilgili kazanç ortaya çıktığı anda, bu kazançlar ciddi şekilde telif fonu olacak. Burada çok fahiş olmayan fiyatlarla bir fiyatlandırma ortaya konulacak.

Para kazanan, para kazandığı sanat eserinin telifini ödemek durumunda. Çok fahiş fiyatlar olmayacağı için herkesin ufak telifler ödeyerek satın alabileceği eserler olacak.

- Kaçak kullanımın önüne geçmeyi öngörülüyor. Böylece, sanatçılar bakımından fikri mülkiyet haklarını koruyoruz. Çok ünlü sanatçılarımız yaşlandıktan sonra, eserleri ülkeye mâl olmuş bir sürü bu eserler üzerinden paralar kazanılmış ama kendileri maddi zorluklar içerisinde hayatlarını idame ettirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla özellikle bu tür sanatçılarımıza da bir vefa borcu olarak telif yasasının çok ciddi katkıları olacak.

DİNAMİZM OLUŞTURACAK

- 2017’de Türkiye’de 150 yerli film üretildi. Yerli film endüstrisi güçlendirilecek, yerli film üretimi desteklenecek. Mevcut yasal çerçevede dizilere destek veremiyorduk. Bundan sonra dizilere Kültür Bakanlığı olarak destek vereceğiz. Desteklememiş olabiliriz ama tanıtımıyla ilgili destek vereceğiz. Türkiye’de yabancı film ortaklıkları yapılabilmesi, yani dünya film endüstrisinden Türkiye’nin istifade edebilmesinin önünü açacağız.

- Türkiye’de çekilen filmin, Türkiye’de yaptıkları çekimlerde harcadıkları paranın yüzde 30’unu iade edeceğiz. Bu da çok sayıda yabancı film şirketinin, Türkiye’de film çekmesinin önünü açacak. Türkiye’nin çok ciddi tanıtımı anlamına gelecek.

- Desteklemelerde Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına katkı sağlamak, ana kriterimiz olacak. Bu filmlerin yurtdışında gösterilmiş olmasını şart koşuyoruz. Yurtdışında gösterilecek filmlere destek vereceğiz. Sektör içeride dinamizm kazanacak. Çok daha önemlisi diziler üzerinden Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı sağlanacak. Türkiye’nin birikimiyle, Türkiye’nin alt yapısıyla, bu milletin kökleriyle, bu milletin değerleriyle çelişen, çatışan dizilere, filmlere destek vermeyeceğimiz çok açık.”

KORSAN SİTELERE HIZLI ENGELLEME

Bakan Numan Kurtulmuş’un anlattığı tasarıdaki bazı düzenlemeler şöyle:

- Değişen telif yasasıyla eser sayısı artırılacak, eserlerin nitelikleri yükseltilecek. Adil ve makul bedellere dayanan telif lisanslama sistemi oluşturulacak. Dijital alanda telif hakkı ihlallerine ilişkin hızlı ve etkin mücadele edilecek. Tarife bedellerine yönelik şikayetlerin giderilmesi için Yargıtay, Rekabet Kurumu ve bakanlık yetkilileri ile akademisyenlerinden oluşan, “Telif Hakem Kurulu” kurulacak. Dijital korsanlıkla mücadelede kurumlar arası etkin iş birliği sağlanacak. Korsan yayın yapan internet sitelerine erişimin daha hızlı engellenmesi için düzenlemeler getirilecek.