11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler

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Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri 4 Nisan'da Ankara'da bir araya geldi. 3'lü zirvenin ardından Batı, finansal terörünü devreye soktu.
Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler
Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler

Erdoğan-Putin-Ruhani buluşması şer odaklarını tedirgin etti. Kritik zirve sonrası panikleyen Batı düğmeye bastı ve üç ülkenin para birimlerinde ilginç bir tesadüf olarak benzer kayıplar meydana geldi.

Erdoğan-Putin-Ruhani buluşması sonrası TL, Riyal ve Ruble değer yitirdi

Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri 4 Nisan'da Ankara'da bir araya geldi. 3'lü zirvenin ardından Batı, finansal terörünü devreye soktu. Erdoğan-Putin-Ruhani buluşması şer odaklarını tedirgin etti. Kritik zirve sonrası panikleyen Batı düğmeye bastı ve üç ülkenin para birimlerinde ilginç bir tesadüf olarak benzer kayıplar meydana geldi.

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Suriye krizinin sona erdirilmesi için yürütülen Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelmesinin ardından üç ülkenin para birimlerinde ilginç bir tesadüf olarak benzer kayıplar meydana geldi. 

Öyle ki İran Riyali önceki gün yüzde 58 değer kaybı ile dolara karşı 37 binden 62 bine kadar çıkarken hükümet riyali 42 bine sabitlemek zorunda kaldı. Böylece riyaldeki değer kaybı yüzde 11.2'de tutuldu. Rus Rublesi ise 3 Nisan'da 57.41'deyken dün değer kaybı yüzde 10'u buldu ve 1 doların karşılığı 63.09 rubleye kadar çıktı. Türk Lirası da o günden sonra yüzde 3.6 değer yitirdi ve dolar dün 4.1265 TL'ye çıkarak yeni rekorunu kırdı. Aynı üçlünün aynı amaçla 11 Kasım 2017'de Soçi zirvesinde bir araya gelmesi sırasında da bu ülkelerin döviz kurlarında benzer hareketler olması garip bir tesadüf olarak görüldü. Bu üç ülkenin dışında rublenin değer yitirmesinin etkisi ile Brezilya Reali ve Güney Afrika Randı'nda da kayıplar oldu ancak bu iki ülke para birimlerindeki kayıp çok sınırlı kaldı.

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Üçlü zirvede liderler toprak bütünlüğüne vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz" derken Putin insani yardımın öneminin altını çizmiş, Ruhani ise ABD'yi eleştirmişti.

YAPTIRIM ETKİSİ

Önceki gün ruble, ABD'nin Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımların Rusal Capital'ın teknik olarak temerrüt endişelerini artırmasının ardından büyük değer yitirirken bu gelişme diğer gelişmekte olan ülke piyasalarını da olumsuz etkilemişti. ABD, cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya'yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirdi.

4'ÜN ÜSTÜ İŞTAH BOZUYOR

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması dün askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, rublede kayıpların yüzde 5'e ulaşması piyasalardaki satışı tetikledi. Borsa İstanbul ise günü yüzde 2.12 kayıpla 110.758 puandan tamamladı. Dolar/TL'de 4 seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin devam edebileceği, risk iştahında bozulma olduğunda TL gibi iç dinamikleri zayıf olan para birimlerinin daha olumsuz etkilendiği belirtiliyor..

TAHVİL İHRACINDA FAİZ YÜZDE 13.21 OLDU

Hazine dün 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Ortalama bileşik faiz yüzde 13.21 oldu. 8 Mart 2028 itfalı tahvilin yeniden ihracında net satış 960.8 milyon TL oldu.

RUSYA BUGÜN YAPILACAK TAHVİL İHALESİNİ İPTAL ETTİ

Rusya, Rus varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklı endişelerin etkisiyle bugün yapılması planlanan ruble cinsinden tahvil ihalesini iptal etti. Rusya son olarak 26 Ağustos 2015 için planlanan ihalesini küresel piyasalardaki kargaşa nedeniyle iptal etmişti. Rusya varlıklarının değer kaybetmesinde ABD'nin cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya'yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirmesi önemli rol oynadı. Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal saldırı düzenlediği haberleri de Rus varlıklarındaki düşüşte etkili oldu. Rusya 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, dün yüzde 3.29 artarak yüzde 7.54 seviyesine yükseldi..

EURO 5.1166 TL İLE REKOR KIRDI

Rublenin tetiklediği değer kaybı ile TL ayrıca Euro ve sepet karşısında da tarihi rekorları yeniledi. Tarihi zirvesini dün 4.5844 ile test eden sepet bazında TL, Euro karşısında da 5.1166 seviyesinde işlem gördü.

'KADEMELİ NORMALLEŞME İÇİN ŞİMDİ DOĞRU ZAMAN'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowotny, kademeli politika normalleşmesi için doğru zamanın şu an olduğunu belirterek, normalleşme sürecinde ABD Merkez Bankası'nın (FED) takip edileceğini belirtti. "Euro Bölgesi ekonomisinin, güçlü ve geniş çaplı döngüsel bir iyileşmenin ortasında olduğu bariz" ifadesini kullanan Nowotny'nin açıklaması Euro/Dolar paritesini 1.2378'e taşıdı..

 

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