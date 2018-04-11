11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Aman dikkat! Zam geliyor...

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Aman dikkat! Zam geliyor...
Benzin fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor.
Aman dikkat! Zam geliyor... Aman dikkat! Zam geliyor... Aman dikkat! Zam geliyor...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak. 12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Akaryakıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litre fiyatı 5.5 TL civarına çıkacak

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