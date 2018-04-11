11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması

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Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.
Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması

 Çetinkaya, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

 

Sunumunda, yakın dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

Son dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edildiğini bildiren Çetinkaya, "Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir.

SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI HEDEFLENECEK

Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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