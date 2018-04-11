11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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O site kapatıldı

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O site kapatıldı
Diyanet İşleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde, dinihaberler.com internet sitesinin imam hatip olarak çalışan yöneticisini ihraç etmişti. Şimdi de Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği dinihaberler.com sitesini kapattı.
O site kapatıldı O site kapatıldı O site kapatıldı

Diyanet İşleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde, dinihaberler.com internet sitesinin imam hatip olarak çalışan yöneticisini ihraç etmişti.

Kamuoyuna tam olarak açıklanmasa da, Devlet memuru olarak görev yapan birinin siyasi haberler yapması ve Diyanet camiasıyla ilgili eleştiriler haberlere yer vermesinin, ihraca sebep olduğu belirtilmekteydi.

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Bu gelişme sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği 2018/2984 sayılı kararıyla dinihaberler.com sitesinin tümü hakkında erişimi engelleme kararı verdi.

5651 sayılı Kanununda, sadece ilgili sayfanın erişiminin engelleneceğinin belirtilmesine rağmen neden sitenin tümüne erişimin kapatıldığıyla ilgili olarak ise henüz bir bilgiye erişilemedi.

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