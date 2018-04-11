11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Taşeron işçiye çifte kazanç!

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Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. Kamuya geçen taşeron işçiler hem ikramiye hem banka promosyonu alacak. Paralar yakında ödenecek.
Taşeron işçiye çifte kazanç!
Taşeron işçiye çifte kazanç! Taşeron işçiye çifte kazanç! Taşeron işçiye çifte kazanç!

Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiyehakkına kavuştu.

İKRAMİYE ÖDENECEK

Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

PROMOSYON MÜJDESİ

Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak.

Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak..

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