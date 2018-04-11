Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın AA'ya yaptığı açıklamada öne çıkan hususlar şöyle:
*Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek."
18 YAŞ ALTINDAYSA...
*Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resmen mükellef yapacağız"
*"Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek"