11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!

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Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medyadan ürün tanıtımı yaparak ciddi gelirler elde eden kişilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Ağbal, söz konusu kişiler tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.
Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın AA'ya yaptığı açıklamada öne çıkan hususlar şöyle:

*Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek."

18 YAŞ ALTINDAYSA...

*Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resmen mükellef yapacağız"

*"Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek"

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Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medyadan ürün tanıtımı yaparak ciddi gelirler elde eden kişilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Ağbal, söz konusu kişiler tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.
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