11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor

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Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor
Siirt Havalimanı ile ilgili müjdeyi veren Bakan Arslan, "Haziran ayında seferlere başlayacağız. Orta ve büyük gövdeli uçaklar da inebilecek" dedi.
Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Siirt İl Kongresi'ne katılmak için gittiği kentte verdiği havalimanı müjdesinin detaylarını Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan açıkladı. Siirt Havalimanı'nın geçmişte Aletli İniş Sistemi (ILS) olmayan, bu nedenle orta ve büyük gövdeli uçakların inemediği bir havalimanı olduğu için kapanmak zorunda kaldığını anlatan Bakan Arslan, ILS cihazının kurulacağını ve pist başı ile sonuna stop sahalarının yapılarak pistin haziranda hizmete açılacağını belirtti.

İlk olarak 1994'te bin 600 metre uzunluğundaki tek pistiyle hizmete açılan Siirt Havalimanı'nda pistin yetersiz kalması nedeniyle Nisan 2017 uçuşlara ara verilmişti. Bakan Arslan, 1 Mart'ta düzenledikleri ihale ile Siirt Havalimanı'nın altyapı inşasını İmaj Altyapı ve İntim İnşaat'a 24 milyon lira bedelle ihale ettiklerini belirterek, altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte havalimanında haziranda yeniden seferlere başlamayı planladıklarını ifade etti.
 
ILS SİSTEMİ KURULACAK
 
Bakan Arslan, yapılan bakım çalışmalarının ardından kötü hava koşullarında bile uçakların güvenli bir şekilde inmesini sağlayabilen ILS sistemi kurulacağını belirtti. Siirt'teki pistin 2 bin metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip olduğunu anlatan Bakan Arslan, pistle ilgili bir sıkıntı olmadığını ve aşınan derzlerin yenilenmesi, kırık ve çatlak tamiri gibi işlemlerin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Ahmet Arslan, havacılık kurallarına uygun olarak pistin her iki ucunda da 90'ar metrelik durma hattı (stopway) düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.
 
TEPELER DÜZLEŞTİRİLDİ
 
Bakan Arslan, havaya gönderilen elektronik sinyaller vasıtasıyla uçakların piste uygun süzülme açısında yaklaşmasını ve inişini sağlayan Glide Path sahalarının yapımı için bölgedeki tepelerin düzleştirildiğin ifade etti. Arslan, bu konudaki kazı işlemlerinin devam ettiğini ve kurulacak 'Glide Path' ile uçakların daha emniyetli alçalma yaparak inişlerinin sağlanacağını belirtti

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