11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:46Yatsı 21:10
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 110.851 0.12
  • Altın: 179,395 1.29
  • Dolar: 4,1487 0.77
  • Euro: 5,1298 0.97

Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

»
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Altın rekor kırdı! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

 

Altından bir rekor daha geldi! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 11 Nisan Çarşamba 2018 altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

177,47 liradan alınırken, 177,49 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 283,61 liradan alınırken 290,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 566,82’den alınırken 581,45 liradan satılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yiğit Bulut'un dolar yorumuYiğit Bulut'un dolar yorumuTürkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.
Altın, euro ve dolar rekora doymuyorAltın, euro ve dolar rekora doymuyorAltının gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en zirvesini görmesinin ardından 179.1 seviyesinde dengelenirken dolar ve eurodan yeni rekorlar geldi.
Emekliye farklı zam! Emekliye mart zammıEmekliye farklı zam! Emekliye mart zammıEmeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünüyor.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın rekor kırdı! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Rekor sonrası dolar ve euroda son durumRekor sonrası dolar ve euroda son durumDün 4.13’ü aşarak rekor kıran dolar bu sabah 4.1175 seviyelerinden güne başladı. Dün 5.11 seviyesini aşan Euro ise yeni günde 5.0920'den işlem görüyor.
Taşeron işçiye çifte kazanç!Taşeron işçiye çifte kazanç!Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. Kamuya geçen taşeron işçiler hem ikramiye hem banka promosyonu alacak. Paralar yakında ödenecek.
  • 'Minik Kelebek' Bursa'da! Dünya ikincisi...11 Nisan 2018 Çarşamba 11:25
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...11 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
  • Başbakan imzaladı, Bakanlar belli oldu!11 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
  • Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor11 Nisan 2018 Çarşamba 11:23
  • Taşeron işçiye çifte kazanç!11 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
  • Türk ekonomisi için kritik veri açıklandı11 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
  • Bakan açıkladı! Devlet desteği geliyor11 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
  • Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler11 Nisan 2018 Çarşamba 08:20
  • Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması11 Nisan 2018 Çarşamba 07:50
  • Aman dikkat! Zam geliyor...11 Nisan 2018 Çarşamba 07:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri