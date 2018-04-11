Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın rekor kırdı! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Altından bir rekor daha geldi! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 11 Nisan Çarşamba 2018 altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

177,47 liradan alınırken, 177,49 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 283,61 liradan alınırken 290,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 566,82’den alınırken 581,45 liradan satılıyor.