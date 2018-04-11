Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları yorumladı.

Türkiye'nin emperyalizme karşı bir savaş verdiğini ifade eden Bulut, kur seviyesine bakılmaması gerektiğini söyledi.

"İNGİLİZ BESLEMELERİ GİBİ FAİZLERİ Mİ ARTIRALIM"

Faizlerin artırılması için büyük bir oyunun oynandığının altını çizen Yiğit Bulut, konuyla ilgili şunlar söyledi: "Birileri sadece ekrana bakıp 'Aaa dolar 4,10 olmuş...' Ne dedi Cumhurbaşkanımız? 'Bana kur seviyesiyle gelmeyin' dedi. Ne yapalım? Küresel emperyalizme karşı savaş verdiğimiz noktada, İngiliz beslemelerin ezbere bildiği gibi faizleri mi artıralım?

"OYUN KURUYORLAR, EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞTAYIZ"

Çok açık söylüyorum. Piyasayı buna doğru itmeye çalışıyorlar. Bir oyun kuruyorlar. Yok kur 4,05-4,10 oldu... Arkadaş biz emperyalizme karşı savaş veriyoruz. Bu bir savaş. Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir savaş."