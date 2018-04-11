11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi

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Terörist cenazesinde gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu, parti tabanının da bu tartışmalara katılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.
Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi
Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2015 yılında terör örgütünün saflarında çatışmalara giren bir teröristin cenazesine katılmıştı.

Terör örgütüne karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiği dönemlerde ortaya çıkarak, terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Tanrıkulu, kendisinin terörle ilişkilendirilmesinden şikayet etti.

Halk TV canlı yayınına konuk olan Tanrıkulu, kendisini karalamak için yalanların ortaya atıldığını savundu.

"CHP'DE TERÖRİST OLDUM"

"Bizim çevremiz bunlara nasıl inanır" diyen CHP'li vekil, "25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım; terörist olmadım. CHP'de terörist oldum. Bizim tabanımızın buna teslim olması ilginç."

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