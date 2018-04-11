11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Avrupa’yı uyardı! Erdoğan’ın elinde fare oldunuz

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İtalyan La Repubblica gazetesi Türkiye'nin bölgede attığı adımlara dikkat çekerek günden güne daha da güçlendiğini yazdı. Brüksel'in Erdoğan'ın elinde fare haline geldiğini iddia eden gazete AB'ye dış politikasını yeniden düzenleme çağrısı yaptı.
Avrupa’yı uyardı! Erdoğan’ın elinde fare oldunuz
Avrupa’yı uyardı! Erdoğan’ın elinde fare oldunuz Avrupa’yı uyardı! Erdoğan’ın elinde fare oldunuz Avrupa’yı uyardı! Erdoğan’ın elinde fare oldunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Zirvesi'nde Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya gelmişti.Erdoğan, bu görüşmenin ardından Ankara'da Suriye konulu bir zirve düzenlendi. Dünyanın yakından takip ettiği 3'lü zirvede bir araya gelen liderler, Suriye konusunda büyük ölçüde mutabakata vardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Varna ve Ankara zirvelerine katılarak Avrupa'da ve Orta Doğu'da ağırlığını ortaya koyması, İtalyan basınının dikkatini çekti.

TÜRKİYE'NİN ELİ  GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR

Ülkenin önde gazetelerinden La Repubblica'da, Massimo Riva'nın imzasıyla "AB ile Türkiye'den hangisi kedi hangisi fare?" başlıklı bir analiz yayınlandı. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede attığı kritik adımlara dikkat çekilerek Türkiye'nin günden güne elini güçlendirdiği vurgulandı.

AVRUPALILAR ERDOĞAN'IN ELİNDE FARE OLDU

Avrupa Birliği'nin mülteci anlaşması dahilinde Türkiye'ye vereceği paraya yeşil ışık yakmasının Erdoğan'ı daha da güçlendirdiğini ifade eden İtalyan gazeteci, Avrupalı liderlerin gerçeğin farkına varmasını beklediğini yazdı. Brüksel'in Erdoğan'ın elinde fare haline geldiğinin belirtildiği yazının devamında, AB'nin dış politikasını yeniden düzenlemesi gerektiği istendi.

 

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