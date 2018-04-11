11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Hükümetten dolarla ilgili önemli açıklama

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurdaki artışın Türkiye'nin gerçeğini yansıtmadığını ve suni hareketlerin bir şekilde geçeceğini söyledi.
Hükümetten dolarla ilgili önemli açıklama
Hükümetten dolarla ilgili önemli açıklama Hükümetten dolarla ilgili önemli açıklama Hükümetten dolarla ilgili önemli açıklama

Zeybekci, Türkiye GSYİH'sının 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağının altını çizdi.

135 milyar TL değerindeki proje bazlı teşvik paketinin içeriğinde nelerin mevcut olup olmadığı, yatırımların ne zaman devreye gireceği gibi detayları aktaran Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

KURDAKİ DURUM TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNİ YANSITMIYOR
 
Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine bakmak lazım. Kurla ilgili hareketlenmelere baktığımız zaman Türkiye gerçeklerini yansıtmıyor. Türkiye'nin 2018 yılında hizmet ihracatında gelirleri 52 milyar dolar olacak. 
 
Elimizdeki mükellefiyetlerimize baktığımız zaman bu Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Kimse endişe etmesin.

Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bunu oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir.

TÜRKİYE'DE POTANSİYEL VAR

Türkiye için son derece önemli bir program. Neye göre tercih edildi? Zayıf yanlarımızı fırsata çevirdik. Cari açık verdiğimiz sektör ve rakamları ele aldığımızda şu demek; müşterisi ve talep var, bir yatırımcının aradığı en önemli şey budur.
 
Tüm dünyaya bir yatırım teşvik sistemi koyduk, bizden talep etsin yerine biz büt6ün dünyaya bununla ilgili birebir tanıtım yaptık. Türkiye'de böyle bir potansiyel var, gelin bu alana yatırım yapın. Terzi usulü tasarladığımız her firma için farklıdır. Kiminde finansman, kiminde nitelikli personel, kiminde altyapı ile ilgili destekleri birlikte karar verdik. Çok güzel sonuç aldık.
 
En iddialı ve en kapsamlı teşvik sistemi yetkisi devam ediyor. Eşe dosta gitti eleştirilerine karşı hiçbir şey söylemiyorum. Her şey açık ve net. Baksınlar herkes, herkes ortada. 
 
Tamamı yabancı ortaklı yatırım. 2018 sonuna doğru geldimizde de sizler de bu konuyu göreceksiniz.
 
2018 büyüme öngörülerine baktığımız zaman öncü göstergeler 2018 birinci çeyrekle ilgili beklentilerin oldukça üstünde geleceğini gösteriyor. Artık söylenebilir rakamlar yüzde 7'nin üzerinde büyüme öngörülüyor. 
 
2017 kapasite kullanım alanlarına baktığımız zaman sona geldi, yatırım yapacak. Buradan yola çıkarak 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız dedik, yapıyoruz. Şimdi de 161.5'lar sonuna geleceğiz nisan sonunda. Büyüme ile ilgili kombinasyona baktığımız zaman sadece özel sektör ve ihracata dayalı kombinasyonunda olsun. Türkiye'de 2018 yılındaki büyümenin içinde yatırımların da payı yüksek olacak.

BÜYÜME DAHA İYİ OLACAK
 
Büyüme ile ilgili söyleyebileceğim şey şu; sağlıklı bir büyüme. Bilerek ve tasarlayarak gerçekleştiriyoruz. Bunu da Türkiye'de 2018'de cari açıktaki olumlu gelişmelerimiz de bunu takip edecek. İyi olacak inşallah.
 
Türkiye 5 milyar dolar motorin ithal ediyor. 2018 ve 2020 yılları arasında yavaş yavaş devreye girecek ev cari açığı da bu şekilde azalacak. 
 
Türkiye güneş enerjisinde 20 bin megavat civarında kapasite yaratacak. 20 bin megavat demek yaklaşık olarak 30 milyar dolar demek. Siz bunu kapattığınız zaman, buradaki cari açığa da etkisi son derece net. 
 
Ara malı alıp, Türkiye'de işleyip bunu satmak değil. Mesela şu an batarya ile ilgili yapılan yatırım bunun yüzde 20'si belki. Yüzde 80'inin bağlantısı yapılmış durumda. Bunlar da ihracatta çok önemli katkısı olacak. 

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