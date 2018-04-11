11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:46Yatsı 21:10
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 111.132 0.38
  • Altın: 179,932 1.59
  • Dolar: 4,1535 0.89
  • Euro: 5,1388 1.15

"Daha çok teşvik verilmesi gerekiyor"

»
"Daha çok teşvik verilmesi gerekiyor"
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerjiye daha çok teşvik verilmesi gerektiğini belirtti.

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümet  olarak yenilenebilir enerjiye gerek vergisel gerek teşvik açısından ciddi destek  verdiklerini söyledi.

İklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu, Ankara'da bu yıl neredeyse  kış yaşamadan yaza geçildiğini ifade eden Şimşek, 1950 sonrasında çarpıcı küresel  ısınma ile karşı karşıya olduklarını anlattı.

Günde 41 milyon ağaç kesildiğini, 100 binden fazla uçağın havada  olduğunu, 1,2 milyon aracın her gün yollara çıktığını anlatan Şimşek, her gün  10,5 milyon ton kömür, 9,5 milyar metreküp doğal gaz, 95 milyon varil petrol  tüketildiğini, gezegene 95 milyon metreküp sera gazı salındığını aktardı.

İnsan eliyle doğanın bozulduğuna dikkati çeken Şimşek, sorunun iyi  anlaşılması ve fedakarlık yaparak gönüllü bir şekilde tedbir alınması gerektiğini  vurguladı. Uzun vadeli ortalamalara göre şu anda ciddi ve kalıcı küresel ısınma  yaşandığını dile getiren Şimşek, bilim insanlarının yüzde 98,5'inin bu konuda  hemfikir olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin verdiği zararlara değinen Şimşek, "İklim değişikliği durdurulmazsa bunun sonuçları son derece ağır olacak." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede enerjinin en kritik sektör olduğunu,  ulaştırmanın da büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, kişi başına düşen  emisyon oranlarının gelişmiş ülkelerde daha yoğun olduğunu, Rusya ve Çin gibi  gelişmekte olan ülkelerde de bu yoğunluğun görüldüğünü söyledi.

"KÜRESEL ISINMA 33 TRİLYON DOLARLIK MALİYET GETİREBİLİR"

Mehmet Şimşek, iklim değişikliğine karşı gezegenin artık kendi kendini  dengeleyemediğini, karbon salınımına karşı insanların ilave çaba göstermesi  gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliği, karbon salınımı gibi konuların büyük risk  barındırdığına işaret eden Şimşek, UNDP'nin bir çalışmasına göre, düşük dozda  küresel ısınma yaşanması halinde 21 trilyon dolarlık bir ekonomik maliyetle karşı  karşıya kalınacağını, daha yüksek bir senaryoda bu rakamın 33 trilyon dolara  çıkabileceğini söyledi.

Şimşek, "Gerçekten ekonomik maliyetleri çok yüksek olduğu için  bugünden şirketlerimizin ve devletin politikalar geliştirerek yatırımları o  çerçevede şekillendirerek bunu engellemesi gerekiyor." dedi.

Enerji verimliliğini artırmaları gerektiğini vurgulayan Şimşek,  "Yenilenebilir enerjiye daha çok teşvik verilmesi gerekiyor. Ülkemiz bu noktada  hakikaten doğru yolda. Gerek güneş olsun gerek rüzgar ve jeotermal, bütün bu  alanlarda ciddi teşvik var. Bunun daha da güçlendirilerek devam ettirilmesi  gerekiyor. Çevre dostu ürünlere daha çok teşvik vermek ve onları desteklemek  lazım." ifadelerini kullandı.

Çevre dostu teknolojiler, yatırımlar ve enerjinin finansmanında yeni  bir döneme girildiğini, doğru fiyatlama ve vergi politikasıyla buraya doğru  gidilebileceğini belirten Şimşek, özel sektör ile kamunun bu konuda iş birliğinin  önemine dikkati çekti. Şimşek, Paris İklim Anlaşması'na uyumun önemine işaret  etti.

Şimşek, yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payının  her geçen gün arttığını, bu sürece teknolojinin de katkı sunduğunu kaydetti.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN SATIŞI 2040'TA DİĞER TÜM ARAÇLARI GEÇMİŞ  OLACAK"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, güneş panellerinin maliyetlerinin hızlı  bir şekilde düştüğünü, kapasitenin arttığını belirterek, Türkiye'nin de bu alanda  hızlı adımlar attığını, çatılara güneş panellerinin kurulmasının  kolaylaştırıldığını, bu konuda yapılması gereken ne varsa yapacaklarını anlattı.

Elektrikli araçların 2040'tan önce geleneksel enerjiyi kullanan  araçların önüne geçeceğini dile getiren Şimşek, 2040 yılında elektrikli araçların  satışının diğer bütün araçları geçmiş olacağını vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin kalkınma planında iklim değişikliğine ilişkin bir  strateji ve eylem planı olduğunu belirterek, hemen hemen bütün konularda  Türkiye'nin bu alanda bir hassasiyete sahip olduğunu, gelecek dönemde uygulamada  da bunu güçlü bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı hazırlıkta 191 ülke arasında 66.  sırada olduğunu bildiren Şimşek, hazırlık seviyelerini daha da güçlendirmeleri ve  ilk 20'yi hedeflemeleri gerektiğini kaydetti.

Şimşek, enerji verimliliğini artırmak için çaba içinde olduklarını  ifade ederek, orman alanlarını da genişlettiklerini, yenilenebilir enerjide  Türkiye'nin çok ciddi destek verdiğini söyledi.

"SON 2 YILDA YENİLENEBİLİR ENERJİDE CİDDİ ADIMLAR ATILDI"

Mehmet Şimşek, "Yenilenebilir enerjinin payı artıyor. 2005'te yüzde  24,5 idi. Yüzde 32'ye çıkmış durumda 2015 itibarıyla... Şu anda güçlü bir şekilde  yatırımlarımızın hemen hemen neredeyse tamamı yerli ve yenilenebilir..." diye  konuştu.

Tartışmalarda kömür konusunun ön plana çıktığını belirten Şimşek, en  son teknolojiyi kullanıp çevreye zararı minimize edecek bir yaklaşım içerisinde  olmanın önemine işaret etti.

Şimşek, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hidroelektriğin yüzde 100  olan payının geçen süreçte yüzde 80'e düştüğünü, yüzde 20'nin ise güneş, rüzgar,  jeotermal gibi kalemlerden oluştuğunu aktardı. Bu rakamların 2015'e ait olduğunu  dile getiren Şimşek, son 2 yılda ciddi gelişmeler yaşandığını, güneş ve rüzgarda  önemli adımlar atıldığını, bunların devreye girmesiyle yenilenebilir enerjinin  toplam enerjideki payının artacağını, toplam yenilenebilir enerjinin içindeki  hidroelektriğin payının düşmüş olacağını anlattı.

"YAPILAN YATIRIMLARIN 2 KATI GERİ DÖNÜŞ SÖZ KONUSU"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, iklim değişikliğiyle mücadele için dünyada  da, Türkiye'de de kaynak bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomisi 75 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahipse, 2  derecenin altında bir küresel ısınma yatırımı yıllık 1 trilyon dolar...  Gördüğünüz gibi çok bir şey değil... Bütün sürdürülebilir kalkınmayı, büyümeyi,  gelişmeyi sağlayacak yatırımlar da 5 ila 7 trilyon dolar... Aslında o bile  gördüğünüz gibi küresel milli gelire oranla çok büyük rakamlar değil. Dolayısıyla  kaynak var. Küresel ekonominin büyüklüğü bunu kaldırabilir."

İklim değişikliğini durdurmaya yönelik yatırımların finansmanına  ilişkin tahvil ihracında ciddi artışlar olduğuna işaret eden Şimşek, "Bu konuda  çaba gösterenlerin ödüllendirildiği bir piyasa da oluşturuluyor ve hükümet  teşvikleri artıyor." dedi.

Şimşek, bu alanda yapılan yatırımların neredeyse 2 katı kadar geri  dönüşün söz konusu olacağını belirterek, "Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA)  göre genel anlamda küresel altyapı yatırımlarının 2050 yılına kadar 120 trilyon  dolar olması öngörülüyor. Aslında biz 44 trilyon dolar ilave harcarsak ve bu  yatırımları küresel ısınmayı, iklim değişikliğini durduracak nitelikte  yatırımlarla yaparsak uzun vadede 74 trilyon dolarlık bir getiri söz konusu  olacak." şeklinde konuştu.

"KAMU BANKALARININ ÖNCÜ BİR ROL OYNAMASINI BEKLİYORUZ"

Mehmet Şimşek, çevre dostu yatırımları finanse etmek üzere tahvil  ihraçlarının teşvik edilmesi ve artırılmasının çok kritik olduğuna dikkati  çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de de bu farkındalık var. Bizim bankalarımızın bir kısmı bir  araya gelerek bu yönde bir sözleşmeye imza attı. Bugün de hatırlattılar bana,  kamu bankaları hala katılmamış. Buradan tekrar çağrıda bulunuyorum; bu hepimizin  menfaatine... Kamu bankalarının bırakın katılmamayı, bu yönde öncü bir rol  oynamasını bekliyoruz."

Şimşek, vergi, teşvik ve kredi politikalarının bu çerçevede  şekillendirildiğinde bu teknolojilere yatırımın getirisinin artırılacağını  belirterek, "Getirisi yüksek olan alanlara da piyasaların yönelmesi kadar doğal  bir şey olamaz. Yeterince kaynak da var." dedi.

Türkiye'nin 350 milyar liralık bir kaynağı yenilenebilir enerji ve  diğer ilgili alanlara kanalize etmesi gerektiğini belirten Şimşek, sözlerini  şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki bu gerçekleşir. Aslında bu yönde öncü olan adımlar da  var. TSKB, ilk tahvil ihracını bu çerçevede yaptı. Borsa İstanbul, sürdürülebilir  endeksini geliştirdi. BDDK, raporlama noktasında bir çerçeve çizdi. Elazığ Şehir  Hastanesi'nin finansmanı tam da bu çerçeveye uyuyor. Dünyada da örnek olarak  görülmeye başlandı."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümetten dolarla ilgili önemli açıklamaHükümetten dolarla ilgili önemli açıklamaEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurdaki artışın Türkiye'nin gerçeğini yansıtmadığını ve suni hareketlerin bir şekilde geçeceğini söyledi.
"Daha çok teşvik verilmesi gerekiyor""Daha çok teşvik verilmesi gerekiyor"Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerjiye daha çok teşvik verilmesi gerektiğini belirtti.
Yiğit Bulut'un dolar yorumuYiğit Bulut'un dolar yorumuTürkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.
Altın, euro ve dolar rekora doymuyorAltın, euro ve dolar rekora doymuyorAltının gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en zirvesini görmesinin ardından 179.1 seviyesinde dengelenirken dolar ve eurodan yeni rekorlar geldi.
Emekliye farklı zam! Emekliye mart zammıEmekliye farklı zam! Emekliye mart zammıEmeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünüyor.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın rekor kırdı! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
  • Rekor sonrası dolar ve euroda son durum11 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
  • Taşeron işçiye çifte kazanç!11 Nisan 2018 Çarşamba 11:25
  • 'Minik Kelebek' Bursa'da! Dünya ikincisi...11 Nisan 2018 Çarşamba 11:25
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...11 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
  • Başbakan imzaladı, Bakanlar belli oldu!11 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
  • Siirt Havalimanı Haziran'da açılıyor11 Nisan 2018 Çarşamba 11:23
  • Taşeron işçiye çifte kazanç!11 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
  • Türk ekonomisi için kritik veri açıklandı11 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
  • Bakan açıkladı! Devlet desteği geliyor11 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
  • Rusya, Türkiye ve İran'a ortak saldırı! Harekete geçtiler11 Nisan 2018 Çarşamba 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri