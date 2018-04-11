11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Bomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisi

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Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Ankara'da MHP ve CHP'den büyükşehir belediye başkanlığına aday olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri için büyük umut bağladığı Mansur Yavaş'ın CHP'yi reddettiğini yazdı.
Bomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisi
Bomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisi Bomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisi Bomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisi

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan MHP kökenli Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm ısrarlarına rağmen 2019 yılındaki yerel seçimler için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.

Yavaş, 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2014 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı olmuştu.

CHP’nin teklifini geri çeviren Mansur Yavaş’ın İYİ Parti ile anlaştığını ifade eden Yaşar, “İş çoktan bitmiş..Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmiş değil..” yorumunu yaptı. .Yaşar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

MUHALAEFET CEPHESİ ÇOK HAREKETLİ: "Enteresan işler oluyor.. Seçim sath-ı mailine girilmek üzere.. Muhalefet cephesi çok hareketli..Ana muhalefet ne yapacağını bilmiyor..Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?Bu da belli değil.. Henüz bir işaret gelmedi! Bir süredir CHP ismi, bayrağı, işareti, sloganı kullanılmıyor..CHP'nin kurumsal kimliği sahadan yavaş yavaş çekiliyor..Evet Cumhuriyetle yaşıt partinin 2019 stratejisi bu..

CHP YÜZDE 20'LERE GERİLEDİ

CHP, 1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 oy almıştı..Analitik'in araştırmasında CHP yüzde 20.4'lere kadar gerilemiş durumda..İyi Parti'ye oylar CHP'den gidiyor..Özellikle de kıyılarda..Kemal Bey tabanı konsolide edemiyor..Sosyal Demokratlar, ulusalcılar rahatsız..Kendini "solcu" olarak tanımlayan "eski CHP'liyiz" diyenler de dışarıda kaldı..

HDP İLE 'GİZLİ' İYİ PARTİ İLE 'AÇIK' İTTİFAK

CHP, HDP ile ittifakını gizlemeye devam edecek..Mesela yerel seçimlerde birbirlerinin adaylarını destekleyecekler..HDP büyük şehirlerde CHP adaylarına yüklenecek..Doğu ve Güneydoğuda da tam tersi olacak..Buna karşılık İyi Parti ile iş birliği arayışları devam ediyor..Ama sonuçlanan bir şey yok..

İŞ ÇOKTAN BİTMİŞ!..

Biliyorsunuz bir önceki yerel seçimlerde Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adadıydı..Aracılar gitti geldi..İşi bitirmek istediler..Defalarca konuşuldu.. Ama Mansur Bey CHP'yi reddetti..Buna karşılık Kemal Beyin ısrara devam ettiğini öğrendik..Duyduğumuza göre Mansur Yavaş İyi Parti'den aday olacakmış..İş çoktan bitmiş..Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmiş değil.

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