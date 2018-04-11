11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek

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Teröristlerin sisli havalardan faydalanarak hain tuzaklar kurması üzerine ODTÜ tarafından Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.
Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek
Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek

 

Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda sisli havalardan yararlanan teröristler, askerlerimize hain tuzaklar kuruyordu. Geliştirilen projeyle birlikte hain pusuların önüne geçilecek.

SİSLİ ORTAMDA HER ŞEYİ GÖSTEREN KAMERA

Yerli ve milli kamerayı TRT Haber mikrofonlarına anlatan Prof. Dr. Tayfun Akın, "ODTÜ olarak uzun süredir yerli teknolojiler konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları daha ürüne döndürebilmek için ODTÜ Teknokent'te şirketler oluşturduk. Bu şirketlerde çok hassas çalışabilen çipler yaptık. Bu çiplerin, performansları dünyadakilerden birkaç kat daha iyi kapasitede. Bu çipler sayesinde, siste veya az ışık ortamında gören kameralar geliştirmeyi başardık.

"ERDOĞAN'IN MİLLİLİK VURGULAMALARI..."

Sayın Cumhurbaşkanımızın son yıllarda yaptığı yerlilik millilik vurgulamalarından sonra biz Sayın Süleyman Soylu ile de görüştük. Bu destekler çok artmaya başladı. Ülkemiz platformları yerli yapabiliyor. Yurt dışından alınan kritik parçalara dayanıyordu bunlar. Şu anda biz, bu parçaları da yerli olarak geliştirdiğimiz için tamamen sistemlerin içeriğini de yerli olmasını sağladık." dedi.

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