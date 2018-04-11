11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Kıraç'tan skandal sözler

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Kıraç'tan skandal sözler
Şarkıcı Kıraç, Doğu Guta'daki katliamı görmezden gelirken Esed'in de kimyasal kullanmadığını yazdı.
Kıraç'tan skandal sözler Kıraç'tan skandal sözler Kıraç'tan skandal sözler

Kıraç isimli rock şarkıcısı sosyal medya hesabından skandal sözlere imza attı. Doğu Guta'da yaşanan katliama tek söz söylemezken Esed'in borazanlığını yaparak şu insanlık dışı sözleri savundu: Suriye'nin kimyasalkullandığına kesinlikle inanmıyorum. Siz de inanmayın!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: 500 KİŞİDE KİMYASAL KALINTISI VAR

Dünya Sağlık Örgütü bugün yayınladığı raporunda Doğu Guta'da 500 kişide kimyasal kalıntısı tespit etti. Böylelikle katil Esed'in Guta'da kimyasal kullandığı delillerle tespit edildi.

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