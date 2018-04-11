Kıraç'tan skandal sözler

Kıraç isimli rock şarkıcısı sosyal medya hesabından skandal sözlere imza attı. Doğu Guta'da yaşanan katliama tek söz söylemezken Esed'in borazanlığını yaparak şu insanlık dışı sözleri savundu: Suriye'nin kimyasalkullandığına kesinlikle inanmıyorum. Siz de inanmayın!
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: 500 KİŞİDE KİMYASAL KALINTISI VAR
Dünya Sağlık Örgütü bugün yayınladığı raporunda Doğu Guta'da 500 kişide kimyasal kalıntısı tespit etti. Böylelikle katil Esed'in Guta'da kimyasal kullandığı delillerle tespit edildi.