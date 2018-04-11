11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Piyasalarda Trump depremi!

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Piyasalarda Trump depremi!
ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı Tweet piyasaları hareketlendirdi.
Piyasalarda Trump depremi! Piyasalarda Trump depremi! Piyasalarda Trump depremi!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz geliyor"ifadelerini kullandı.Bu açıklamanın ardından dolar ve euroda yeni bir yükseliş dalgası yaşandı. Dolar kuru 4.1723 liraya yükselerek tarihi zirveyi gördü. Euro ise 5.1547 liradan el değiştirdi.

ALTINI DA VURDU

Açıklamalarla birlikte güvenli liman altının fiyatı adeta fırladı. Altının gramı şu sıralar 180 TL'nin üzerine çıkarken, ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 1.350 doların üzerini gördü.

BORSADA KAYIP YÜZDE 2.5'A DAYANDI

Trump’ın açıklamasının ardından kurdaki yükselişe paralel Borsa İstanbul da yönünü aşağıya döndü ve dakikalar içinde kayıp yüzde 2.5'e dayandı.

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