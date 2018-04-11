12 Nisan 2018 Perşembe26 Recep 1439
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Ortadoğu ateşi petrol fiyatlarını fırlattı!

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Ortadoğu ateşi petrol fiyatlarını fırlattı!
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün fiyatı, Ortadoğu'da artan arz güvenliği endişeleriyle bugün 73 doları aştı.
Ortadoğu ateşi petrol fiyatlarını fırlattı! Ortadoğu ateşi petrol fiyatlarını fırlattı! Ortadoğu ateşi petrol fiyatlarını fırlattı!

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 73,09 dolara kadar yükselirken 28 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da en yüksek 67,42 dolar seviyesine kadar çıkarak 4 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesine tırmandı.TSİ 22.30'da Brent türü ham petrolün günlük kazancı yüzde 1,2, WTI tipi ham petrolün günlük kazancı da yüzde 1,8 oldu. Dün, Brent türü ham petrol yüzde 3,5, WTI tipi petrol de yüzde 3,3 artış kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah Twitter'dan yaptığı paylaşıma işaret eden uzmanlar, bunun Ortadoğu'da arz güvenliği endişesini giderek artırdığını belirtti.Ayrıca uzmanlar, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın bölgedeki sıcak çatışmalara müdahil olma ihtimaline dikkati çekti.

Bunun gerçekleşmesi halinde bölgedeki petrol arz güvenliğinin giderek tehlikeye girebileceğinin altını çizen uzmanlar, bu durumda Suudi Arabistan'ın da ham petrol üretimi ve ihracatında düşüş görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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