12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Askere moral vermeye giden isme CHP şoku!

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Askere moral vermeye giden isme CHP şoku!
Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.
Askere moral vermeye giden isme CHP şoku! Askere moral vermeye giden isme CHP şoku! Askere moral vermeye giden isme CHP şoku!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki sanatçılarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için Hatay'a gitmişti.

SANATÇILAR HEDEFTE

Bu ziyaretin ardından sanatçılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi haline geldi.

Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları "reziller" olarak nitelendirmesinden sonra CHP'li belediyeler de harekete geçti.

ASKERE MORAL VERMEK SUÇ OLDU

Askerlere moral vermek için bölgeye giden sanatçılardan biri olan Fettah Can'ın konseri engellendi.

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