12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Yunanistan'dan Türklere vize kararı

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Yunanistan'dan Türklere vize kararı
AB Komisyonu, Yunanistan’ın başvurusu üzerine, Türk ve AB dışı 3. ülke vatandaşlarına Ege’de 7 Yunan adasında ‘kapıda vize’ uygulamasının bu yıl için de geçerli olmasını kararlaştırdı.
Yunanistan'dan Türklere vize kararı Yunanistan'dan Türklere vize kararı Yunanistan'dan Türklere vize kararı

AB Komisyonu’nun Göç-İçişleri ve Vatandaşlık konularından sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrougalos’a gönderdiği mektupta, Yunan Hükümeti’nin kapıda vizenin 2018 yılında da uygulanması için yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu.

2012 yılından beri 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında uygulanan ve 1 haftalık süresi olan kapıda vize Rodos. Sakız (Hios), Midilli, İstanköy (Kos), Leros, Meis (Kastellorizo), Sisam (Samos) ve Sömbeki (Simi) adaları için geçerli.

AB geçen yıl önce kapıda vizeyi kaldırmış, ancak daha sonra Yunanistan’ın ısrarları üzerine tekrar uygulamıştı.

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