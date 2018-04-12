Haftada bir gün tatile Bakan'dan yeşil ışık

Perakendecilerin haftada bir gün tatil talebini değerlendiren Bakan Tüfenkci, bu konuda ortak görüş sağlanırsa düzenlemeye ihtiyaç dahi kalmayabileceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı etkinliğine katılarak perakende sektörüne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Son yıllarda Türkiye perakende sektöründe önemli bir ilerleme, değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Tüfenkci, “Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaret yaklaşık 90 milyar dolarlık bir katma değer üretimi gerçekleştirmektedir. Bu rakam, 126 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir ekonomik değeri ifade etmektedir.” bilgilerini verdi.

Türkiye perakende sektörünün tüketim harcamalarında Avrupa’da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke arasında yer aldığını anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişi bu sektörde çalışmaktadır. Yani çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 15’i perakende sektöründe istihdam edilmektedir.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek’in sektör mensubu işletmeler için haftada bir gün tatil talebinin konseyde tartışılacağını belirten Tüfenkci, “Perakendeciler Konseyi haftada bir gün tatille ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz.” diye konuştu.

71 BİN ÇALIŞAN VAR

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 71 bin market çalışanının aileleri ile vakit geçirebilmesi, dinlenmesi, sosyalleşmesi ve verimliliğinin artması için marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ettiklerini açıklamıştı.