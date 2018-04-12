Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha yolda

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, 13.04.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, 13.04.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.