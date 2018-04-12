Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş, 13 gün önce rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı belirlenen Toptaş, durumu ağırlaşınca 3 gün önce ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Muhammet Toptaş, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yakınları tarafından karayolu ile ilçeye getirilen evli ve 3 çocuk babası Muhammet Toptaş, bugün saat 14.30'da Akyaka Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Akyaka Belediyesi'nden kepçe operatörü olarak emekliye ayrıldıktan sonra ilçede kuyumculuk yapan Muhammet Toptaş, 2014 seçimlerinde Ak Parti'den aday olmak istedi. Toptaş, bu isteği kabul görmeyince seçime CHP'den girdi ve başkanlığı kazandı. Toptaş, başkan seçildikten 3 ay sonra Ak Parti'ye geçmişti.
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AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş, 13 gün önce rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı belirlenen Toptaş, durumu ağırlaşınca 3 gün önce ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Muhammet Toptaş, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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