12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Türkiye yerli üretimde atağa kalktı!

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Türkiye yerli üretimde atağa kalktı!
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Özaydın, "Türkiye'de şu an üretilen panellerin yüzde 45'i yerli ancak teşviklerle kurulacak hücre fabrikasıyla artık Türkiye olarak yüzde 70 ile yüzde 95 oranında yerli panel üretimini gerçekleştirmenin gurur
Türkiye yerli üretimde atağa kalktı! Türkiye yerli üretimde atağa kalktı! Türkiye yerli üretimde atağa kalktı!

 

Özaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığınca enerji şirketlerine verilecek teşviklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Teşvik kapsamındaki yatırımlarda makine ve teçhizatlar ile inşaat harcamaları için KDV istisnası uygulanacağını belirten Özaydın, şunları kaydetti:

"Süper teşvik paketi güneş enerjisi endüstrisi için son derece iyi bir girişim. Türkiye'de şu an üretilen panellerin yüzde 45'i yerli ancak teşviklerle kurulacak hücre fabrikasıyla artık Türkiye olarak yüzde 70 ile yüzde 95 oranında yerli panel üretimini gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağız. Bu endüstrinin önemli bir parçası olacağımız için gururlu ve umutluyuz.

Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım kredisine faiz desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar sermaye desteği imkanları da kapsama dahil olacak. Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken, istihdam garantisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna da gidilebilecek. Kurulacak fabrika ve tesisler için altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanmak da mümkün olacak."

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında toplam yatırım bedeli 135 milyar lira tutarındaki 23 projeyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 binden fazla kişiye dolaylı istihdam sağlanması öngörülüyor

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