Kredi kapsamında, 48 ay vade imkanı sağlanıyor. 'Kredi 155' ile tüm emniyet görevlileri, 50 bin liraya kadar ister masrafsız, ister düşük faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, 'Kredi 155' desteğini, Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümüne özel olarak geliştirdiklerini belirtti..
12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi
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