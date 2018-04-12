12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Canan Karatay: Hz. Muhammed olsaydı...

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Canan Karatay: Hz. Muhammed olsaydı...
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 'Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi.' dedi.
Canan Karatay: Hz. Muhammed olsaydı... Canan Karatay: Hz. Muhammed olsaydı... Canan Karatay: Hz. Muhammed olsaydı...

Prof. Dr. Karatay, Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu konferansta sağlıklı beslenmenin sırlarını anlattı.

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün 'Japon patlıcanı mucizedir' açıklamasını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Sebebine gelince; vücudumuzun nasıl işlediğini doğal olarak bilince, sorunları çözeriz.

Yok o şunu ye dedi, yok bu onu ye dedi, şunu yerseniz mucizedir, ABD'de yaşayan meşhur kalp cerrahımız 'Japon patlıcanı mucizedir'; bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir şey olmaz. Mucize diye bir gıda olmaz, bir ot olmaz. Hepsi kandırmacadır, aldatmacadır ve hepsi ticaridir, haberiniz olsun. İnsan vücudu sağlıklı olduğu sürece hücreler normal çalıştığı sürece, bir kalp doktoru olarak, iç hastalıkları profesörü olarak zaten mucizeye ihtiyacınız kalmıyor. Mucize diye bir şey yok" diye konuştu.

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını da anlatan Prof. Dr. Karatay, "Ben 51 yıllık hekimim. Zamanında bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Hakikaten birayı çok içenler, alkolü çok kullananların karaciğeri yağlanırdı. Fakat şimdi artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var. 10 yaşındaki çocuklar alkol almıyorlar. Şekerli, gazlı içecekler alıyorlar. 1-2 yaşından itibaren doğum günü partilerinde bunlara arz ediliyor, bunlar da bunun bağımlılığına başlıyorlar.

Dolayısıyla hem çocuklarımızın hem halkımızın alkolüdür. Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi. Bunu ben Diyanet İşleri Başkanı'na da söyledim. Çocuklarımıza C vitamini vermeyecek miyiz diye sorular geliyor. Meyve sularının C vitamini kaynağı olduğu halkımıza senelerce söylendi. Halkımız da yıllardır çocuklarına meyve sularını verip kendileri içiyor ve göbekler de yağlanıyor" dedi.

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