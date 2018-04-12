12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Sınıfta skandal görüntüler!

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Sınıfta skandal görüntüler!
Sınıfta iki öğrencisini kavga ettiren bir öğretmen, görüntülendiğini anlayınca elindeki tahta silgisini atarak kendisini görüntüleyen öğrencisini başından yaraladı.
Sınıfta skandal görüntüler! Sınıfta skandal görüntüler! Sınıfta skandal görüntüler!

Sınıfta öğrencileri kavga eden öğretmen mesleğinin kutsallığını unuttu, çocukları kavgaya tutuşturdu. Skandal görüntüler İzmir Tire ilçesinden. Show Haber'de yer alan habere göre, bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni, ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini seyretti.

Bir öğrencinin kayda aldığı aldığı o anlarda çocuklar birbirlerine vurmaya başladı ama öğretmen oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. Sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti. Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalktı.

O anda görüntülendiğini fark eden öğretmen, öğrenciye attığı tahta silgisiyle öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

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