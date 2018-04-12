Murat Başoğlu'na mahkemeden büyük şok

Bodrum Gündoğan'daki villasını satışa çıkardığı ve yurtdışında yaşamak planları yaptığı iddiaları gündeme gelen sunucu Murat Başoğlu, hakkındaki yurt dışı yasağının kalkması için dosyanın temyiz aşamasının tamamlanmasını bekleyecek.

Bodrum'da öz yeğeniyle ilişki yaşadığı için yargılanan ve beraat eden sunucu Murat Başoğlu'na mahkemeden kötü bir haber geldi. Yargılama sürecinde yurt dışına çıkış yasağı konulan Murat Başoğlu, bu yasağın kaldırılması için Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme gerekçesini belirterek dosyanın temyiz süreci bitinceye kadar bu yasağın devam etmesine karar verdi ve Başoğlu'nun talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Başoğlu'nun avukatları üst mahkeme olarak Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

DAVA DOSYASI TEMYİZ EDİLENE KADAR YURT DIŞI YASAK

Ağır Ceza Mahkemesi de Başoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı koyan Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu ve Başoğlu'nun itirazını reddetti. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı nihai özellik taşıyor. Dolayısıyla Murat Başoğlu, dava dosyası temyiz edilene kadar yurt dışına çıkamayacak.

9 MART'TA BERAAT ETMİŞTİ

Bodrum'da teknesinde öz yeğeniyle görüntüleri basına yansıyan Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlamış ve 'hayasızca davranışlarda bulunmak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hakim karşısına çıkarılmışlardı. Yargılama sürecinde de Murat Başoğlu ve yeğenine yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda 9 Mart'ta iki sanık için de beraat kararı verilmişti.

SKANDALDAN SONRA BOŞANMIŞTI

Sunucu Murat Başoğlu geçen yaz Bodrum’da yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından Hande Bermek eşi Murat Başoğlu’ndan 11 Eylül 2017’de boşanmıştı. Ayrılığın ardından çift Bodrum Gündoğan’daki villalarından bir süre daha birlikte yaşamaya devam etmişti. Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu kendini eve kapamış, yurtdışına çıkmak için mahkemeye başvurmuştu.