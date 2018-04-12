12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

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CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluştu.
CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkili arasındaki görüşme 10.30’da başladı.

KAPIDA KARŞILADILAR

Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkkan karşıladı.

Aytun Çıray, partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener’in makam odasına geçti. Her iki lider burada tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi basına kapalı olarak devam ediyor..

İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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