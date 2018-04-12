12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Bakanlık'tan 'et fiyatları' için büyük hazırlık

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, piyasada spekülatif olarak artan kırmızı et fiyatlarını durdurabilmek için 500 bin kesimlik canlı hayvan ithalatı için yetki başvurusunda bulundu.
Bakanlık'tan 'et fiyatları' için büyük hazırlık
Bakanlık'tan 'et fiyatları' için büyük hazırlık Bakanlık'tan 'et fiyatları' için büyük hazırlık Bakanlık'tan 'et fiyatları' için büyük hazırlık

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yüzde 10 gümrük vergisiyle 500 bin canlı hayvan ithalat için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin talep yazısı Başbakanlığa gittiği öğrenildi.

Yetkililer, kırmızı et fiyatlarının spekülatif  olarak yükseldiğini, ithalat izninin piyasa regülasyonu için istendiğini vurguladılar.

"TAKİP EDİYORUM, KIYMA 2 LİRA ARTMIŞ"

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Et fiyatlarında istenilen düşme sağlanamadı. Bakıyorum, kıyma 2 lira artmış” değerlendirmesi yapmıştı. Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın daha fazla inisiyatif almasını isteyerek, “Ne gerekiyorsa yapsınlar" demişti.

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