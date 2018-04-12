12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Bankalardan müşteri bulmak için şaşırtan yöntem

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Bankalardan müşteri bulmak için şaşırtan yöntem
Müşteri portföylerini arttırmak için birbirleriyle yarışan özel bankaların son yöntemi şaşırttı.
Bankalardan müşteri bulmak için şaşırtan yöntem Bankalardan müşteri bulmak için şaşırtan yöntem Bankalardan müşteri bulmak için şaşırtan yöntem

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından sokak başlarında kurulan stantlarda çeşitli banka ürünlerinin satışının yasaklanmasının ardından özel bankalar müşterilerine ulaşmak için türlü yolları deniyor.

YENİ MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTTI

Telefonla, randevu yöntemiyle ve iş yeri ziyaretleri ile kendilerine müşteri bulan bankalar yeni bir müşteri bulma yöntemi daha da geliştirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde şubesi bulunan özel bir bankaya ait bayan temsilci kahvehaneleri dolaşıp müşteri aradı. Bankaların son dönemde başlattığı dışarıda pazarlama stratejisi gereği kahvehanedeki masaları tek tek dolaşan bayan temsilci vatandaşların kimlik bilgileri ile tabletten sorgulama yaparak uygun kişileri banka müşterisi yapmaya çalıştı.

ELİNDE TABLET MASA MASA DOLAŞTI

Elindeki tablet ve sözleşme ile kahvehanedeki masaların arasında dolaşan bayan banka temsilcisini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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