12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Arkadaşına şaka yaptı kovuldu

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Arkadaşına şaka yaptı kovuldu
Yargıtay, bir kişinin işyerinde çalışma arkadaşının masasına onun kişiliğini aşağılayan resimler bırakmasını tazminatsız kovulma sebebi saydı.
Arkadaşına şaka yaptı kovuldu Arkadaşına şaka yaptı kovuldu Arkadaşına şaka yaptı kovuldu

 

Bir fabrikada çalışan zarflama operatörünün mesai arkadaşına inek resimleriyle yaptığı şaka, maksadını aşınca işinden etti.

Yaşanan olayda, fabrikada zarflama operatörü, vardiya değişimi esnasında kendisinden sonra görev yapacak mesai arkadaşının fotoğrafının yanına inek resimleri ve inek sağan kadın resimleri bıraktı.

Bununla da kalmayıp şakanın boyutunu kaçıran işçi, resimlerin yanına bir de, hazırlamak için epeyce bir zaman harcadığı anlaşılan, , , yazılarının bulunduğu bir sayfa bıraktı. Arkadaşının işe geldiğinde kolayca görebileceği bir yere bırakarak işyerinden ayrıldı.

Vardiya sırası kendisine gelen arkadaşı inek resimleri ve itinayla hazırlanmış ifadelerin yer aldığı Kağıtları görünce şoke oldu. Bir de üstelik şakacı işçi sabah işe vardiya değişimi için geldiğinde, sana bıraktığım hediyeyi beğendin mi? Diye dalga geçmesiyle olay daha da büyüdü.

Morali aşırı halde bozulan ve sabaha kadar üzüntüden çalışamayan işçi doğruca patrona gitti. Olayları anlatarak bir süre ücretli izin talebinde bulundu. Arkadaşının daha önce de çalışmasıyla dalga geçtiğini ve artık dayanamadığını bildirdi.

TAZMİNATSIZ KOVULDU

Maksadı aşan şakaları öğrenen patron, şakacı işçiyi derhal işyerinden kovdu. Ancak, Yerel Mahkeme, İşe iade davası açan işçiyi, herhangi bir uyarı, ihtar, kınama vs. verilmeden kovulmasını haksız bularak işe iade etti.

YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

İşverenin kararı temyizi üzerine ise, Yargıtay maksadını aşmış sulu şakayı affetmedi.

Olayı basit bir şaka olarak görmeyen ve işçinin diğer bir işçiye sataşması olarak da değerlendiren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işe iade kararını kaldırarak, tazminatsız işten çıkaran işvereni haklı buldu.

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