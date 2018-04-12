12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Erdoğan'dan dolar çıkışı: Bizi terbiye edemezler

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Erdoğan'dan dolar çıkışı: Bizi terbiye edemezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Erdoğan'dan dolar çıkışı: Bizi terbiye edemezler Erdoğan'dan dolar çıkışı: Bizi terbiye edemezler Erdoğan'dan dolar çıkışı: Bizi terbiye edemezler

Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz." dedi

Erdoğan Boğaz'da yaşanan son gemi kazasına da dikkat çekerek, "Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. En kısa sürede ihalesi yapılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Ekonomide aktif rol oynayanlar, eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın işin kitabına uygun hiç bir izahı yoktur. Türkiye'nin yaşadığı hadiselere baktığımızda Türkiye'nin büyümesi uluslararası tahminleri alt üst ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor.

135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik. Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz.

KANAL İSTANBUL İHALESİ HEMEN YAPILMALI

Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. En kısa sürede yapmamız lazım. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi. Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz.

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