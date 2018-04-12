12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..

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Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..
İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı deniz kaza raporunun hazırlanması için ifade verdi.
Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi.. Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi.. Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..

 

Denizcilik İhtisas Mahkemesinde tanık olarak dinlenilen kaptan Edvardo Deseo, “Gözlemlediğimde makinenin devrinin düştüğünü ve geminin iskele tarafına doğru rota değiştirmeye başladığını gördüm. Gemi dönmeye başlayıp sahile çarpsaydı daha büyük hasar olacak ve ölümle sonuçlanan kazalar olabilirdi. Amacım su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı ve böylece zararı en aza indirmekti” dedi. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı Denizcilik İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesine deniz kaza raporunun hazırlanabilmesi için tanık olarak ifade verdi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelen mürettebattan ilk olarak gemi kaptanı Edvardo Deseo dinlendi. 

“Demir atacaktık, geminin burnu rotasına geri dönmeye başlayınca vazgeçtik” 

Olayların 15.20’de başladığını aktaran Deseo, “Başmakinist dahili telefonla ‘motorlarda problem var’ dedi. Ben de başmakiniste şu anda dar bir kanaldan boğazdan geçiyoruz duruma acilen müdahale etmemiz lazım dedim. Gözlemlediğimde makinenin devrinin düştüğünü ve geminin iskele tarafına doğru rota değiştirmeye başladığını gördüm. Başmakiniste bir şey yapmak lazım dedikten sonra geminin baş tarafı iskeleye doğru dönmeye başladı. Klavuz kaptanla demir atmaya karar verdik. Baş taraftaki bekleyen ekibe hazır olun demir atacağız dedik. Birkaç dakika sonra makine devri 4 bin 400’den 6 bine çıktı. Bu sefer geminin burnu rotasına geri dönmeye başladı. Sancak tarafına dönmeye başladığı için demir atmaktan vazgeçtik. Böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. Çünkü su derinliği 60 metre olduğu için demir atınca demiri kaybetme olasılığı vardır. O derinlikte demir tutarsa gemi sancak tarafına doğru dönmeye başlayacaktır” dedi. 

“Amacım 4 metre su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı” 

Deneyimli ve uzun süredir hizmet vermiş bir kaptan olduğunu aktaran Deseo, “Sancak demiri bırakırsan gemi dönmeye başlayacak ve bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıdır. Gemi dönmeye başlayıp sahile çarpsaydı daha büyük hasar olacak ve ölümle sonuçlanan kazalar olabilirdi. Yani sahile yanlamasına olarak daha geniş bir alana çarpıp daha büyük zarar verecekti. Demir atmaktan vazgeçtik amacım şuydu yapılacak en iyi hareket biraz daha sancak radarına gidip 4 metre su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı ve böylece zararı en aza indirmekti. Motorlar durmuştu sığ alana gidemedim ve o eve çarptım. Gitmek istediğimi sığ alana gidemedim. Maalesef çok yakınında olan o eve çarptım İskele tarafına gitseydim çok daha fazla zarar verecektim. Sonra bir şekilde gemiyi oradan kurtardılar” ifadelerini kullandı. 

Kaptan Deseo soru üzerine, geçtiğimiz ay da aynı boğazdan geçtiğini ve geminin makinasında daha önce bir arıza olmadığını kaydetti. 

Kaptanın ardından gemide görev yapan iki mürettebat da tanık olarak ifade verdi. 

“Ağır kusuru ile Hekimbaşı Yalısı'na çarpmayı tercih etmiştir” 

Mürettebatın ardından tarihi yalının sahiplerinin avukatı söz alarak, “Gemi kaptanı çarpmadan kaçınmak için hiçbir tedbir almamıştır, manevra yapmamıştır. Ağır kusuru ile Hekimbaşı Yalısı'na çarpmayı tercih etmiştir, aleyhe ifadeleri kabul etmiyoruz” dedi. 
İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan mürettebatın Ahırkapı’da bulunan gemiye gittikleri öğrenildi. 

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