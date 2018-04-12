Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!

MARMARAY Sirkeci İstasyonunda raylara düştüğü belirtilen kişinin intihar ettiği ortaya çıktı... Lise öğrencisi Baha Güreycan'ın arkadaşına poz verip intihar ettiği belirlendi...

Marmaray seferlerinin durmasına neden olan Sirkeci İstasyonu'ndaki feci olayın intihar olduğu ortaya çıktı. 18 yaşında olduğu belirtilen Baha Güzeycan’ın kız arkadaşına poz verdiği sırada raylara atladığı ve trenin altında kalarak feci şekilde can verdiği öğrenildi.

KIZ ARKADAŞINA POZ VERİYORDU... Bugün saat 11.30 sıralarında Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda meydana gelen feci olayın intihar olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, lise öğrencisi iki arkadaş, ödev yapmak amacıyla Marmaray'a gitti. 18 yaşındaki Baha Güzeycan, yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz veriyordu.

GÜLÜMSEYEREK SIRT ÇANTASINI ÇIKARIP ATLADI... Aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkartan genç çocuk, raylara atladı. Lise öğrencisi genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ATLARKEN BİR ŞEYLER SÖYLEDİ... Arkadaşının raylara atlamasıyla şoka giren genç kız, olay yerindeki polislere ilk ifadesine, Baha'nın atlarken kendisine bir şeyler söylediğini, fakat hatırlamadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.