Trump, ekibiyle görüştü! Beyaz Saray: Karar yok!

ABD Başkanı Donald Trump, 'Bugün toplanacağız, kararımız yakında' açıklamasında bulundu. Beyaz Saray, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, 'nihai bir karara varılmadı' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Suriye konusundaki kafa karıştıran açıklamalarının ardından, bir açıklama daha yaptı.

"BUGÜN TOPLANIYORUZ, ARTIK BAZI KARARLAR ALMAK ZORUNDAYIZ"

ABD Başkanı, bugün Suriye kriziyle ilgili bir dizi toplantı yapacaklarını ve yakında karar vereceklerini söyledi.

Trump ''Bugün bir dizi toplantı yapıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Artık bazı kararlar almak zorundayız, dolayısıyla oldukça yakın zamanda alacağız'' diye konuştu.

TOPLANTI SONUNDA BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: KARARA VARILMADI

Trump'ın sözünü ettiği Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı sonunda bir açıklama yapan Beyaz Saray, "Trump güvenlik ekibiyle görüştü, toplantıda nihai bir karar alınmadı" ifadesini kullandı.

TRUMP, İNGİLTERE VE FRANSA'YLA YENİDEN GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray ayrıca, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yine telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de duyurdu.