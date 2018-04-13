13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Yeni ANKA-S TSK'ya teslim edildi

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Yeni ANKA-S TSK'ya teslim edildi
TAI, 2 ANKA-S tipi İHA'yı daha yer sistemleriyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Yeni ANKA-S TSK'ya teslim edildi Yeni ANKA-S TSK'ya teslim edildi Yeni ANKA-S TSK'ya teslim edildi

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Zeytin Dalı Harekâtı ve Kuzey Irak’a yönelik sınır ötesi operasyonlara da istihbarat katkısı sağlayan ANKA tipi insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre uydu aracılığıyla kontrol edilebilmesi sayesinde uçuş menzili binlerce kilometre olarak ifade edilen ve bir tam gün boyunca havada kalabilen yeni versiyon ANKA-S tipi İHA’ların 2’si daha, yer sistemleriyle birlikte Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Böylece Hava Kuvvetleri’nin elindeki uydu kontrollü ANKA sayısı 6’ya yükseldi. Hava Kuvvetleri için TAI’ye 10 adet ANKA-S siparişi verilmişti.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SERVIS İRTİFASI: 30.000 feet (9.144 metre)
SEYİR HIZI: 75 knot (139 km)
GÖREVİ: Gece-gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sağlamak
DONANIMI: Elektro optik gündüz kamerası, kızılötesi kamera, lazer mesafe bulucu, lazer işaretleyici, SAR radarı

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