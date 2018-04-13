Emekli maaşına asgari ücret ayarı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. En düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor.

Talepler hayata geçerse, maaşı bin 603 liranın altında olanlara zam yaplıacak

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yılda 2 kez enflasyona endeksli zam alıyor.

Ocak'ta yüzde 5.69 zam alan emekliler, Temmuz artışını da merakla bekliyor.

Emekliler, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi.

En düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor.

Konuyu dün TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için bir kez daha gündeme taşıdı.

Esnaf ve sanatkarların emekli aylıklarının bin 100 liradan başladığını belirten Palandöken, "Toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır.

Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarın emekli aylıkları asgari ücretin altında olmamalı" dedi.