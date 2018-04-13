Trump'ın yeni arabası testte yakalandı

Geçen yıl başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, bu sayede pek çok imkana sahip oldu. Bunların arasında bir araba, daha doğrusu pek çok araba da var.

Eski Başkan Barack Obama'nın, 2009 yılındaki ilk gününde görücüye çıkan başkanlık limuzinleri de bunlardan biri. Şu an yapım aşamasında olan ve bu yazın sonunda tamamlanacak "Canavar" lakaplı Cadillac limuzin ilk kez görüntülendi.

General Motors'un ürettiği araç yol testlerinde, detaylarını gizlemek için kullanılan üzeri kamuflajlı haliyle görüntülendi. ABD Gizli Servisi ile 15.8 milyon dolarlık kontrat karşılığında özel olarak üretilen zırhlı makam limuzini, Cadillac Başkanı Johann de Nysschen'e göre müşteriye teslim edildi.

KİMYASAL VE BİYOLOJİK SALDIRILARA KARŞI BİLE KORUNAKLI

ABD Gizli Servisi'nden bir sözcü ise yeni nesil başkanlık limuzinlerinin üretim sürecinin, Gizli Servis üretim gerekliliklerine göre devam ettiğini ve kamuoyunun yeni arabaları bu yılın yaz sonuna doğru görebileceğini belirtti.

Gizli Servis'in ulusal güvenlik sırrı olarak detaylarını sakladığı araç yine de yolda yakalandı. Zırhlı ve silahlı lüks bir sedandan faha fazlası olduğu kesin. Kurşun geçirmez kevlar ile kaplı lastiklerin üzerine seyreden limuzin balistik silahlara, yol tipi bombalara, kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı korunaklı. Ayrıca hayat desteği ünitesi, kan stoku da bulunuyor.

Araç tasarım açısından Cadillac'ın amiral gemisi olan CT6 Sedan modeliyle benzerlikler taşıyor. Tabi muhtemelen, otobanlarda el temassız, yarı bağımsız sürüş imkanı veren CT 6'nın Super Cruise özelliği bu araçta olmayacak. Yerine büyük ihtimalle üst düzey eğitimli, savunma ve kaçınma odaklı sürüş tekniklerini bilen bir ajan oturacak.

ABD başkanı'nı taşıyan limuzinleri 1993 yılından beri Cadillac tedarik ediyor.