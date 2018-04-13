Yeni yasa geliyor! Vatandaşa tazminat ödeyecekler

Güvensiz ürünlerin önünü geçmek için bir dizi yeni düzenlemeler geliyor.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ürün güvenliğine ilişkin yapılan denetimler sonucunda alınan önlemler ve yaptırımların yeterince caydırıcı olmamasının, bir sorun olarak hep karşılarına çıktığını aktardı.

Tasarının yasalaşmasıyla, güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi, geri çağırma mekanizmasıyla toplatılmasının yasal zorunluluk haline getirileceğini söyleyen Zeybekci, tasarıyla getirilen önemli değişiklikleri şöyle anlattı: "Tasarıyla, güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar ile yol açtığı zararlardan imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşıtazminatla sorumlu olacaktır.".